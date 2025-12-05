The New York Times подала в суд на Perplexity — обвинила стартап в нарушении авторских прав и нанесении ущерба бренду

ИИ-поисковик иногда выдумывает информацию и приписывает её газете, говорит издание.Источник: Perplexity The New York Times рассказала, что подала иск в суд Нью-Йорка. По словам компании, она несколько раз за последние 18 месяцев требовала от Perplexity прекратить использовать материалы издания — по крайней мере пока стороны не придут к соглашению.Газета обвиняет разработчика ИИ-поисковика и ИИ-браузера в нарушении авторских прав: сервис использует информацию издания — в некоторых случаях целые статьи — для ответов на запросы пользователей без разрешения и оплаты.Компания также обвинила Perplexity в нанесении ущерба своему бренду. Согласно иску, иногда поисковик выдумывает информацию и ложно приписывает её The New York Times.В Perplexity заявили The Verge, что издатели судятся с технокомпаниями «уже сто лет»: так было с радио, телевидением, интернетом, соцсетями, а теперь с ИИ. Но их попытки не увенчались успехом.Медиа, сервисы и авторы регулярно подают иски к ИИ-компаниям из-за обучения моделей на их контенте без разрешения. Например, в октябре 2025 года Reddit подала иск к Perplexity и трём сервисам сбора данных. А в ноябре британский суд решил, что разработчик Stable Diffusion не нарушил авторские права по иску Getty Images об использовании фотографий.#новости #perplexity