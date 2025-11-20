Популярное
Таня Боброва
AI

Perplexity выпустила ИИ-браузер Comet для Android

До этого он был доступен только на десктопе.

Источник здесь и далее: Perplexity
  • ИИ-браузер Comet теперь доступен для Android-устройств, рассказала компания.
  • Мобильная версия поддерживает голосовой режим для общения с Comet Assistant и управления вкладками, обобщение результатов со всех открытых вкладок, встроенный блокировщик рекламы и другие функции.
Голосовой режим в Comet
Обобщение информации с разных вкладок
  • Perplexity представила Comet в июле 2025 года. В его основе — «предустановленный» ИИ-поисковик. Также есть ИИ-агент Comet Assistant, который по задумке должен автоматизировать рутинные задачи.
  • На старте доступ к Comet получили владельцы подписки Max за $200 в месяц. В октябре компания открыла доступ к браузеру всем желающим. Бесплатным пользователям доступен Comet Assistant, персонализированные рекомендации новостей и контента, инструменты Shopping (для сравнения цен на сайтах), Travel (поиск рейсов и отелей) и Finance (отслеживание бюджета и планирование расходов).

#новости #perplexity

