Perplexity сделала свой ИИ-браузер Comet бесплатным — до этого он был доступен только подписчикам тарифа Max за $200 в месяц

Последние получат доступ к «фоновому помощнику», который может выполнять задачи в скрытом режиме. Изображение Perplexity Perplexity представила Comet в июле 2025 года. В основе браузера — «предустановленный» ИИ-поисковик, основной продукт Perplexity. Пользователям также доступен ИИ-агент Comet Assistant, который может отвечать на вопросы о содержимом сайтов и видеороликов, составлять сводки писем и событий из календаря, управлять вкладками и «перемещаться» по веб-страницам от имени пользователя.Изначально доступ к Comet открыли только подписчикам тарифного плана Perplexity Max, который стоит $200 в месяц. Компания также открыла лист ожидания для всех остальных пользователей.Теперь скачать браузер может любой желающий. На сайте доступны версии для Windows и macOS.Бесплатным пользователям доступен Comet Assistant и персонализированные рекомендации новостей и контента, аналогичные сервису Pulse от OpenAI, пишет TechCrunch. Они также могут использовать инструменты Shopping (для сравнения цен на сайтах), Travel (поиск рейсов и отелей) и Finance (отслеживание бюджета и планирование расходов).Подписчикам Max компания обещает предоставить доступ к «высокопроизводительным моделям ИИ», а также ранний доступ к «фоновому помощнику» — он может выполнять одну или несколько задач в скрытом режиме, а управлять им можно через специальную панель.Панель управления «фоновым помощником». Изображение Perplexity Полина ЛааксоAI11 июня«Он будет знать вас так же хорошо, как друзья и коллеги»: The Browser Company выпустила бета-версию ИИ-браузера Dia на движке Chromium Компания развивала браузер Arc, но в мае 2025 года рассказала, что сосредоточится на Dia. #новости #perplexity #comet