Бывшая глава Yahoo Марисса Майер привлекла $8 млн в свой новый стартап — он займётся разработкой «ИИ-помощников следующего поколения»

Его публичный запуск запланирован на 2026 год.Источник: Nhat V. Meyer / Bay Area News Group / Getty Images / TechCrunchМайер привлекла $8 млн в посевном раунде от основательницы Forerunner Ventures Кирстен Грин при участии Kleiner Perkins, Greycroft, Offline Ventures, Slow Ventures и Bling Capital, пишет TechCrunch. Оценка стартапа Dazzle составила $35 млн.По словам Майер, Dazzle займётся разработкой «персональных ИИ-ассистентов следующего поколения». Других деталей о стартапе издание не приводит — его работа по плану станет публичной в начале 2026 года.Марисса Майер возглавляла Yahoo с 2012 года, а до этого на протяжении 13 лет работала в Google. Она ушла из Yahoo в 2017 году — после закрытия сделки по продаже компании оператору Verizon. По данным СМИ, Майер получила выходное пособие на сумму около $23 млн.В 2018 году топ-менеджер рассказала о своём новом проекте — Lumi Labs. В 2020-м его переименовали в Sunshine и выпустили первый полноценный сервис — приложение Sunshine Contacts для хранения и обмена контактами на основе ИИ. Однако, как отмечает TechCrunch, сервису не удалось завоевать популярность.Всего Sunshine привлёк $20 млн от инвесторов. По словам Майер, после ликвидации компании инвесторы получили 10% Dazzle. Она рассчитывает, что опыт Sunshine поможет ей теперь построить более устойчивый и «впечатляющий» бизнес.