Anthropic запустила инструмент Healthcare для анализа медицинских данных — им могут пользоваться потребители и поставщики услуг

Компания представила набор инструментов Claude for Healthcare, который, по заявлениям, разработали в соответствии с требованиями американского закона о защите личной медицинской информации HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act).

Anthropic сотрудничает со стартапом HealthEx, который позволяет пациентам подключить к чат-боту электронные медицинские карты из разных учреждений и приложения для мониторинга здоровья Apple Health и Android Health Connect.

Claude сможет анализировать состояние и отвечать на вопросы пользователя с опорой на эти данные. Инструменты работают на последней флагманской модели компании Claude Opus 4.5.

Клиники и медицинские стартапы могут использовать Claude, чтобы находить информацию о пациентах, а врачи и администраторы — «быстрее писать отчёты». Claude напрямую подключается к стандартным базам данных Medicare, Medicaid, Национальному реестру идентификаторов поставщиков медицинских услуг и библиотеке биомедицинских исследований PubMed.

Функции доступны для подписчиков Pro и Max, а организации должны оформить план Enterprise. Доступ к медицинским картам и базам данных пока есть только в США.

OpenAI запустила раздел Health внутри ChatGPT 8 января 2025 года. Он позволяет подключить приложения для фитнеса и мониторинга здоровья, такие как Apple Health, Function, MyFitnessPal, Weight Watchers и Peloton, а также электронные медицинские карты — они доступны только в США. Инструмент бесплатный.

