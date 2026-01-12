Популярное
Ася Карпова
AI

Anthropic запустила инструмент Healthcare для анализа медицинских данных — им могут пользоваться потребители и поставщики услуг

Доступен по подписке.

Источник: Anthropic
  • Компания представила набор инструментов Claude for Healthcare, который, по заявлениям, разработали в соответствии с требованиями американского закона о защите личной медицинской информации HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act).

  • Anthropic сотрудничает со стартапом HealthEx, который позволяет пациентам подключить к чат-боту электронные медицинские карты из разных учреждений и приложения для мониторинга здоровья Apple Health и Android Health Connect.

  • Claude сможет анализировать состояние и отвечать на вопросы пользователя с опорой на эти данные. Инструменты работают на последней флагманской модели компании Claude Opus 4.5.

  • Клиники и медицинские стартапы могут использовать Claude, чтобы находить информацию о пациентах, а врачи и администраторы — «быстрее писать отчёты». Claude напрямую подключается к стандартным базам данных Medicare, Medicaid, Национальному реестру идентификаторов поставщиков медицинских услуг и библиотеке биомедицинских исследований PubMed.

  • Функции доступны для подписчиков Pro и Max, а организации должны оформить план Enterprise. Доступ к медицинским картам и базам данных пока есть только в США.

  • OpenAI запустила раздел Health внутри ChatGPT 8 января 2025 года. Он позволяет подключить приложения для фитнеса и мониторинга здоровья, такие как Apple Health, Function, MyFitnessPal, Weight Watchers и Peloton, а также электронные медицинские карты — они доступны только в США. Инструмент бесплатный.
Ася Карпова
AI
Исследование Microsoft: «ИИ-консилиум» поставил точные диагнозы 85% пациентов, а врачи — 20%

Компания протестировала несколько моделей на 304 «сложных» клинических случаях.

  • Microsoft провела тестирование среди 21 практикующего врача из США и Великобритании с опытом работы от пяти до 20 лет и сравнила их результаты с ответами ИИ-моделей.

