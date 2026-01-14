Google добавила функцию создания вертикальных роликов по картинке с помощью Veo 3.1 в свои сервисы

Это обновлённая версия Veo 3 с улучшенными ИИ-голосами.Ролик польского автора, сделанный по генерации Nano Banana Pro и фотографии кружки. Источник: Wujek AI Google добавила в Gemini функцию создания видео по одному или нескольким изображениям в формате 9:16 — для контента в YouTube Shorts, TikTok и Instagram* Reels. Её также интегрировали в приложение YouTube Create и раздел Shorts для авторов.Модель Veo 3.1, которую выпустили в октябре 2025 года, генерирует видео с более «выразительной» мимикой и лучше поддерживает согласованность персонажей, заявляет компания. В ней также сделали более «естественные» голоса, чем в Veo 3.Пример разговорного видео, сделанного с помощью Veo 3.1. Источник: el.cineПример вертикального видео. Источник: genel_aiVeo 3.1 доступна для пользователей с подпиской Google AI Pro и Google AI Ultra (за $20 и $250 в месяц соответственно) в приложениях Gemini и Flow. Разработчики могут работать с моделью через API Gemini, Google AI Studio и Vertex AI.Валерия ИльинаAI03.06.2025Обзор нейросети Veo от Google: как сгенерировать видео с озвучкой От редакцииТекст обновлён 9 июля 2025 года.Повторяем культовую сцену из «Матрицы», оживляем Лабубу и генерируем ролик с динозавром-аналитиком.*Meta, владеющая Instagram, признана в России экстремистской и запрещена.#новости