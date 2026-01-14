Популярное
Ася Карпова
AI

Google добавила функцию создания вертикальных роликов по картинке с помощью Veo 3.1 в свои сервисы

Это обновлённая версия Veo 3 с улучшенными ИИ-голосами.

Ролик польского автора, сделанный по генерации Nano Banana Pro и фотографии кружки. Источник: Wujek AI
  • Google добавила в Gemini функцию создания видео по одному или нескольким изображениям в формате 9:16 — для контента в YouTube Shorts, TikTok и Instagram* Reels. Её также интегрировали в приложение YouTube Create и раздел Shorts для авторов.
  • Модель Veo 3.1, которую выпустили в октябре 2025 года, генерирует видео с более «выразительной» мимикой и лучше поддерживает согласованность персонажей, заявляет компания. В ней также сделали более «естественные» голоса, чем в Veo 3.
Пример разговорного видео, сделанного с помощью Veo 3.1. Источник: el.cine
Пример вертикального видео. Источник: genel_ai

  • Veo 3.1 доступна для пользователей с подпиской Google AI Pro и Google AI Ultra (за $20 и $250 в месяц соответственно) в приложениях Gemini и Flow. Разработчики могут работать с моделью через API Gemini, Google AI Studio и Vertex AI.

Валерия Ильина
AI
Обзор нейросети Veo от Google: как сгенерировать видео с озвучкой
От редакции
Текст обновлён 9 июля 2025 года.

Повторяем культовую сцену из «Матрицы», оживляем Лабубу и генерируем ролик с динозавром-аналитиком.

*Meta, владеющая Instagram, признана в России экстремистской и запрещена.

#новости

7
2
2
1
