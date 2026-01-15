Популярное
Евгения Евсеева
AI

Два сооснователя Thinking Machines Lab Миры Мурати ушли из компании и вернулись в OpenAI

Причины ухода неизвестны.

  • Соосновательница Thinking Machines Lab Мира Мурати 14 января 2026 года объявила об уходе Баррета Зофа — сооснователя и технического директора компании, пишет TechCrunch.
  • Примерно через час после её публикации директор OpenAI по работе с приложениями Фиджи Симо написал, что компания рада приветствовать среди сотрудников Зофа, Люка Метца и Сэма Шёнхольца. Все трое раньше работали в OpenAI.
  • Метц — также соучредитель Thinking Machines Lab. Шёнхольц — один из сотрудников.
  • Thinking Machines Lab — стартап бывшего техдиректора OpenAI Миры Мурати. В июле 2025 года он закрыл раунд на $2 млрд при оценке $12 млрд.
  • В октябре компания представила первый продукт — API на Python для дообучения языковых моделей. Само дообучение будет проходить на мощностях компании. Она же будет следить за сбоями.

