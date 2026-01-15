Два сооснователя Thinking Machines Lab Миры Мурати ушли из компании и вернулись в OpenAI

Причины ухода неизвестны. Соосновательница Thinking Machines Lab Мира Мурати 14 января 2026 года объявила об уходе Баррета Зофа — сооснователя и технического директора компании, пишет TechCrunch.Примерно через час после её публикации директор OpenAI по работе с приложениями Фиджи Симо написал, что компания рада приветствовать среди сотрудников Зофа, Люка Метца и Сэма Шёнхольца. Все трое раньше работали в OpenAI.Метц — также соучредитель Thinking Machines Lab. Шёнхольц — один из сотрудников.Thinking Machines Lab — стартап бывшего техдиректора OpenAI Миры Мурати. В июле 2025 года он закрыл раунд на $2 млрд при оценке $12 млрд.В октябре компания представила первый продукт — API на Python для дообучения языковых моделей. Само дообучение будет проходить на мощностях компании. Она же будет следить за сбоями.#новости #openai #thinkingmachineslab