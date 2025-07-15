Стартап бывшего техдиректора OpenAI Миры Мурати закрыл инвестраунд при оценке в $12 млрд

О его запуске она объявила меньше года назад.Thinking Machines Lab привлёк $2 млрд в «посевном» раунде, лид-инвестором которого стал Andreessen Horowitz. Среди инвесторов также — Nvidia, Accel, AMD, Cisco и другие, пишет TechCrunch со ссылкой на компанию.Издание отмечает, что сделка стала одной из крупнейших среди «посевных» раундов в истории Кремниевой долины. О том, что стартап привлекает $2 млрд, в июне 2025 года говорили источники FT. По их словам, оценка проекта составила $10 млрд.Мира Мурати ушла из OpenAI в сентябре 2024 года. В феврале 2025-го она объявила о запуске Thinking Machines Lab. Стартап заявлял, что сосредоточится на разработке инструментов, которые «заставят ИИ работать на уникальные потребности и цели людей», и нанял некоторых бывших сотрудников разработчика ChatGPT.Источники FT говорили, что проект не раскрывает, над чем именно работает, и вместо этого использует имя и репутацию Мурати для привлечения инвесторов.15 июля 2025 года основательница написала в X, что стартап работает над «мультимодальным ИИ» и представит свой первый продукт в ближайшие «пару месяцев». По её словам, он будет включать «компонент с открытым исходным кодом» и будет полезен исследователям и стартапам, разрабатывающим собственные модели.Источник: Patrick Fallon / AFP / TechCrunch#новости