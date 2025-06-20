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Таня Боброва
AI

Стартап бывшего техдиректора OpenAI Миры Мурати привлёк $2 млрд при оценке в $10 млрд — FT

Она объявила о запуске Thinking Machines Lab в феврале 2025 года.

  • О «недавно» закрытом раунде рассказали несколько источников Financial Times. Сделка стала одной из крупнейших среди «посевных» раундов инвестиций в истории Кремниевой долины, отмечает газета.
  • По словам собеседников издания, раунд возглавила Andreessen Horowitz при участии Conviction Partners. Базирующийся в Сан-Франциско стартап не раскрыл, над чем именно работает, и вместо этого использовал имя и репутацию Мурати для привлечения инвесторов, добавили источники.
  • В Thinking Machines Lab отказались от комментариев.
  • Мурати ушла из OpenAI в сентябре 2024 года, а в феврале 2025-го объявила о запуске Thinking Machines Lab. Стартап заявлял, что сосредоточится на разработке инструментов, которые «заставят ИИ работать на уникальные потребности и цели людей».
  • Thinking Machines Lab также нанял некоторых бывших сотрудников разработчика ChatGPT: сооснователь OpenAI Джон Шульман стал главным научным сотрудником, а бывший вице-президент отдела постобучения OpenAI Баррет Зоф — техническим директором.
Источник: Getty Images / TechCrunch 
Источник: Getty Images / TechCrunch 

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