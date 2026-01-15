Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Образование
Инвестиции
Крипто
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

Музыкальная платформа Bandcamp одной из первых объявила о полном запрете ИИ-музыки на площадке

Она позволяет авторам продавать треки и мерч.

Источник: Bandcamp
Источник: Bandcamp
  • В посте на Reddit компания объявила, что полностью запретит размещать сгенерированную или доработанную с помощью нейросетей музыку. Это первая крупная музыкальная платформа, которая отказалась от любого ИИ-контента, пишет The Verge.
  • Также запрещено использовать ИИ-инструменты для имитации других существующих исполнителей или стилей. Такое же правило есть и у Spotify.
  • В апреле 2023 года последняя удалила песню Heart On My Sleeve с синтезированными голосами Дрейка и The Weeknd после жалобы Universal Music Group. Гендиректор Spotify Дэниел Эк заявлял, что не планирует запрещать сгенерированную музыку, но клонировать голоса живых певцов не разрешено.
  • Bandcamp — американская онлайн-платформа, которая позволяет артистам и лейблам загружать и продавать отдельные треки, а также предлагать мерч.
Ася Карпова
AI
Spotify объявил о работе над ИИ-инструментами и заключил соглашения с Sony Music и другими лейблами

Обещают, что исполнители будут получать «справедливые» выплаты за генерации с использованием их голосов и музыкальных наработок.

Скриншот из первого <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FJXFn32yhvh4%3Fsi%3D-2p8UloSIVJvxAj0&amp%3BpostId=2280039&postId=2280039" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">клипа</a> ИИ-певицы <a href="https://vc.ru/ai/2030846-timbaland-soosnoval-stage-zero-ii-personazhi" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Tata</a>, которую продюсирует рэпер Timbaland. Источник: Tata Taktumi

#новости

2
3 комментария