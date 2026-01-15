Музыкальная платформа Bandcamp одной из первых объявила о полном запрете ИИ-музыки на площадке

Она позволяет авторам продавать треки и мерч.Источник: BandcampВ посте на Reddit компания объявила, что полностью запретит размещать сгенерированную или доработанную с помощью нейросетей музыку. Это первая крупная музыкальная платформа, которая отказалась от любого ИИ-контента, пишет The Verge.Также запрещено использовать ИИ-инструменты для имитации других существующих исполнителей или стилей. Такое же правило есть и у Spotify.В апреле 2023 года последняя удалила песню Heart On My Sleeve с синтезированными голосами Дрейка и The Weeknd после жалобы Universal Music Group. Гендиректор Spotify Дэниел Эк заявлял, что не планирует запрещать сгенерированную музыку, но клонировать голоса живых певцов не разрешено.Bandcamp — американская онлайн-платформа, которая позволяет артистам и лейблам загружать и продавать отдельные треки, а также предлагать мерч.Ася КарповаAI17.10.2025Spotify объявил о работе над ИИ-инструментами и заключил соглашения с Sony Music и другими лейблами Обещают, что исполнители будут получать «справедливые» выплаты за генерации с использованием их голосов и музыкальных наработок.#новости