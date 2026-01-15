ИИ-сервис Higgsfield привлёк $80 млн при оценке в $1,3 млрд

Деньги направят на международную экспансию, увеличение штата и исследования.Скриншот vc.ruВ extension-раунде А приняли участие Accel, GFT Ventures и Menlo Ventures, пишет Reuters со ссылкой на компанию. Стартап планирует потратить деньги на развитие корпоративных продаж, международную экспансию, исследования и разработки, а также увеличение штата с нынешних почти 70 сотрудников до примерно 300 к концу 2026 года.Higgsfield AI в 2023 году запустили выпускник МФТИ Александр Машрабов, который начинал карьеру в команде по развитию «Поиска» в «Яндексе», и ИИ-исследователь из Казахстана Ерзат Дулат.В апреле 2024 года TechCrunch писало, что команда привлекла $8 млн от Menlo Ventures и других инвесторов. В сентябре 2025-го стартап рассказал о привлечении $50 млн в раунде А от GFT Ventures, BroadLight Capital, NextEquity Partners, AI Capital Partners и других.Платформа позволяет генерировать видео с ИИ-эффектами и «тредовые» изображения, например в стиле съёмки на iPhone. Летом 2025 года сервис выпустил генератор разговорных роликов по фотографии, а в ноябре добавил режим совместной работы над контентом и тарифный план Teams.Валерия ИльинаAI28.05.2025Нейросеть Higgsfield: как бесплатно сгенерировать кинематографичное видео и добавить в него спецэффекты От редакцииТекст обновлён 3 июля 2025 года.Генерируем влюблённых выпускников, горящего клерка и героя книги в жанре Dark Romance.#новости #higgsfield