Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Путешествия
Деньги
Образование
Инвестиции
Крипто
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
AI

ИИ-сервис Higgsfield привлёк $80 млн при оценке в $1,3 млрд

Деньги направят на международную экспансию, увеличение штата и исследования.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • В extension-раунде А приняли участие Accel, GFT Ventures и Menlo Ventures, пишет Reuters со ссылкой на компанию. Стартап планирует потратить деньги на развитие корпоративных продаж, международную экспансию, исследования и разработки, а также увеличение штата с нынешних почти 70 сотрудников до примерно 300 к концу 2026 года.
  • Higgsfield AI в 2023 году запустили выпускник МФТИ Александр Машрабов, который начинал карьеру в команде по развитию «Поиска» в «Яндексе», и ИИ-исследователь из Казахстана Ерзат Дулат.
  • В апреле 2024 года TechCrunch писало, что команда привлекла $8 млн от Menlo Ventures и других инвесторов. В сентябре 2025-го стартап рассказал о привлечении $50 млн в раунде А от GFT Ventures, BroadLight Capital, NextEquity Partners, AI Capital Partners и других.
  • Платформа позволяет генерировать видео с ИИ-эффектами и «тредовые» изображения, например в стиле съёмки на iPhone. Летом 2025 года сервис выпустил генератор разговорных роликов по фотографии, а в ноябре добавил режим совместной работы над контентом и тарифный план Teams.
Валерия Ильина
AI
Нейросеть Higgsfield: как бесплатно сгенерировать кинематографичное видео и добавить в него спецэффекты
От редакции
Текст обновлён 3 июля 2025 года.

Генерируем влюблённых выпускников, горящего клерка и героя книги в жанре Dark Romance.

#новости #higgsfield

5
2
11 комментариев