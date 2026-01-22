Популярное
Ася Карпова
AI

Google запустил в США ИИ-репетитора для написания текстов на базе Gemini

В сотрудничестве с некоммерческой образовательной платформой для школьников.

Источник: Google
  • Google совместно с американской некоммерческой онлайн-школой Khan Academy запустила инструмент Writing Coach. ИИ-помощник на базе Gemini даёт темы, проверяет написанные сочинения и предлагает правки.
  • Есть задания на «эссе с элементами убеждения», изложение и литературный анализ текстов. Можно выбрать режим «только обратная связь» или интерактивный — с чатом с Gemini.
  • Пока доступен уровень английского языка для 7-12 классов и бета-версия для 5-6 классов (по программе США). Gemini адаптируется под способности каждого ученика и даёт индивидуальные рекомендации, заявляет компания.
  • Регистрация на платформе бесплатная. Перед использованием Writing Coach предложит пройти тест на уровень английского языка.

#новости

9
2
9 комментариев