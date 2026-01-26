Alibaba выпустила полную версию «рассуждающей» Qwen 3 Max Thinking

Это новая флагманская модель компании.Источник: Alibaba Qwen 3 Max Thinking добавили в бесплатный чат-бот компании Qwen Chat. Её можно включить кнопкой «Мышление».По заявлениям разработчиков, она превосходит Gemini 3 Pro от Google в тестах на программирование и математику, но уступает в «Последнем экзамене человечества» на общие знания.В пользовательском рейтинге на платформе LMArena предыдущая версия Qwen 3 Max Preview занимает 23 место после GPT-5.1 и GPT-5-high.Alibaba заявляет, что с внедрением Qwen 3 Max Thinking «рассуждающий» режим будет автоматически включаться для сложных задач поиска и программирования без необходимости выбирать его вручную.Компания не выложила веса и исходный код модели. Она доступна только в API по цене $1,2 за 1 млн входных токенов и $6 за 1 млн выходных.В сентябре 2025 года компания выпустила Qwen 3 Max и бета-версию Qwen 3 Thinking, которой тогда не было в чат-боте.#новости