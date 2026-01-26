Популярное
Ася Карпова
AI

Alibaba выпустила полную версию «рассуждающей» Qwen 3 Max Thinking

Это новая флагманская модель компании.

Источник: Alibaba
Источник: Alibaba
  • Qwen 3 Max Thinking добавили в бесплатный чат-бот компании Qwen Chat. Её можно включить кнопкой «Мышление».
  • По заявлениям разработчиков, она превосходит Gemini 3 Pro от Google в тестах на программирование и математику, но уступает в «Последнем экзамене человечества» на общие знания.
  • В пользовательском рейтинге на платформе LMArena предыдущая версия Qwen 3 Max Preview занимает 23 место после GPT-5.1 и GPT-5-high.
  • Alibaba заявляет, что с внедрением Qwen 3 Max Thinking «рассуждающий» режим будет автоматически включаться для сложных задач поиска и программирования без необходимости выбирать его вручную.
  • Компания не выложила веса и исходный код модели. Она доступна только в API по цене $1,2 за 1 млн входных токенов и $6 за 1 млн выходных.
  • В сентябре 2025 года компания выпустила Qwen 3 Max и бета-версию Qwen 3 Thinking, которой тогда не было в чат-боте.

#новости

6 комментариев