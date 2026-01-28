FT: Nvidia собиралась вложить $500 млн в Hugging Face, но та отказалась — не захотела себе «крупного акционера», влияющего на её решения

Компания хочет развивать открытый доступ к ИИ-технологиям, а не продвигать закрытые модели. Источник: Getty ImagesNvidia предложила Hugging Face инвестиции в конце 2025 года, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Компания собиралась вложить $500 млн при оценке Hugging Face в $7 млрд.Но платформа отказалась от этого предложения. Hugging Face не стала комментировать возможную сделку, но заявила, что не хотела, чтобы у неё был «доминирующий инвестор», который мог бы влиять на решения компании. В Nvidia от комментариев отказались.Подобный отказ выглядит «странно» в то время, когда другие ИИ-стартапы привлекают всё больше денег, отмечает издание. Но он отражает «с трудом завоёванное» положение Hugging Face на рынке.Компания развивает платформу, на которой выложено 2,5 млн общедоступных ИИ-моделей и более 700 тысяч открытых наборов данных. Популярность модели на Hugging Face часто указывает на то, насколько широко её используют разработчики. Также платформа играет ключевую роль в продвижении открытых ИИ-моделей.Отказаться от сотрудничества с Nvidia компания смогла и благодаря своему «стабильному» финансовому положению. По словам её сооснователя и гендиректора Клема Деланга, в 2025 году Hugging Face была прибыльной, но в первом квартале 2026-го понесла убытки из-за инвестиций в наборы данных.За всё время существования Hugging Face привлекла в целом $400 млн, в 2023 году она оценивалась в $4,5 млрд, пишет FT. По словам Деланга, платформа не стремится к росту выручки, вместо этого она сосредоточена на том, чтобы поощрять разработчиков выкладывать и развивать открытые текстовые и визуальные модели.Артур ТомилкоМнения19.11.2025Глава Hugging Face: «Мы находимся в “пузыре” больших языковых моделей, а не в “пузыре” ИИ» Клем Деланг полагает, что именно сегмент LLM переоценён и может пережить коррекцию, но будущему всей индустрии ИИ это не угрожает. #новости #huggingface