Microsoft добавила ИИ-ассистента в десктопные приложения Excel на Windows и macOS

Веб-версию запустили в декабре 2025 года.Справа — чат с ИИ-агентом и результат его исследований. Источник: MicrosoftВ режиме Agent Mode можно описать ИИ-помощнику Copilot задачу в чате, чтобы он автономно заполнил или отредактировал таблицу. Её сделали доступной для всех пользователей настольных приложений Excel на Windows и macOS. Тестировали бета-версию с августа 2025 года.ИИ-агент может создавать новые листы, книги и аналитические отчёты по существующим данным или на основе самостоятельного поиска в интернете. Он также помогает исправлять неработающие формулы и визуализировать данные.В чате есть автоматический режим выбора ИИ-моделей в зависимости от задачи. Он доступен пользователям Microsoft 365 Copilot, подписчикам Microsoft 365 Personal, Family и Premium.Вручную можно выбрать между последними моделями от OpenAI и Anthropic. Сейчас это GPT-5.2 и Claude Opus 4.5. Они доступны для подписчиков Microsoft 365 Copilot и Microsoft 365 Premium.Демонстрация работы Copilot. Источник: MicrosoftЕвгения ЕвсееваAI30.09.2025Microsoft добавил агентские функции в Word и Excel — можно сгенерировать таблицы и документы по запросу Компания называет новый режим «вайб-воркингом», подразумевая, что он упрощает процесс работы над документами. #новости