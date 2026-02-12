OpenAI выпустила превью GPT‑5.3-Codex-Spark — это первая модель компании, «заточенная под кодинг в режиме реального времени»

Скорость — свыше 1000 токенов в секунду.Разница в скорости большой GPT‑5.3-Codex и лёгкой Spark. Источник здесь и ниже: OpenAIИсследовательская превью-версия GPT‑5.3-Codex-Spark работает на ИИ-ускорителях Wafer Scale Engine 3 американской Cerebras. В январе 2026 года OpenAI заключила с ней трёхлетнюю сделку на $10 млрд.Модель работает только с текстом. Контекстное окно — 128 тысяч токенов. GPT‑5.3-Codex-Spark можно остановить посреди ответа, в том числе чтобы изменить задачу.Тестирование сама не запускает — только по запросу.Вертикаль — точность. Горизонталь — затраченные минутыGPT‑5.3-Codex-Spark доступна в Codex, CLI и как плагин для VS Code, но пока только подписчикам ChatGPT Pro за $200 в месяц.Артур ТомилкоChatGPT6 феврOpenAI выпустила модель для «агентного» программирования GPT-5.3-Codex — сразу после релиза Claude Opus 4.6 от Anthropic По словам компании, она объединяет возможности разработки GPT-5.2-Codex и навыки рассуждения GPT-5.2. #новости