Она призналась, что совершила «ошибку новичка», подключив бота.Глава по безопасности в ИИ-подразделении Meta* Superintelligence Саммер Юэ рассказала об инциденте в X и приложила скриншоты чата с ИИ-агентом OpenClaw в Telegram.Она попросила агента проверить почтовый ящик и предложить, какие письма архивировать или удалить, но «не предпринимать никаких действий» без подтверждения. По словам Юэ, он проигнорировал последнюю инструкцию, и ей пришлось наблюдать, «как он с невероятной скоростью удаляет все письма».На команды остановиться он не отреагировал, и Юэ «побежала» отключать свой компьютер Mac mini, «как будто обезвреживала бомбу». Потом OpenClaw признал, что нарушил инструкцию и извинился.На вопрос в комментариях о том, намеренно ли «специалист по безопасности» тестировала OpenClaw на баги, Юэ ответила: «Честно говоря, это была ошибка новичка». До этого она подключала ИИ-агента к «игрушечному» почтовому ящику, и всё было в порядке, а «реальные ящики — совсем другое дело».Ася КарповаAI26 янвВ X «завирусился» проект Clawdbot — ИИ-агент, с которым можно общаться в Telegram и других мессенджерах Небольшие стартапы «нанимают» его разработчиком и сотрудником службы поддержки.*Meta, владеющая Instagram и WhatsApp, признана в России экстремистской и запрещена.#новости