Project Prometheus при участии Джеффа Безоса планирует привлечь «десятки» миллиардов долларов для покупки «пострадавших от ИИ» промышленных предприятий — FT

Он собирается использовать собственные ИИ-системы для инженерии и проектирования, чтобы повысить рентабельность традиционного производства.Фото Getty ImagesProject Prometheus — название секретного ИИ-стартапа, о котором NYT рассказало со ссылкой на источники в ноябре 2025 года. Когда его запустили и где находится штаб-квартира — неизвестно, писало издание. Но его содиректором стал основатель Amazon Джефф Безос.Ещё одним руководителем стартапа выступает физик и химик Вик Баджадж, который тесно сотрудничал с сооснователем Google Сергеем Брином в научно-исследовательской лаборатории Google.Стартап работает над ИИ-моделями, способными «понимать физический мир», — их будут применять в проектировании и производстве в разных отраслях, включая «компьютерную, аэрокосмическую и автомобильную», отмечало NYT. В штат взяли около 100 сотрудников, среди которых специалисты из OpenAI, Google DeepMind и запрещённой в России Meta.Источники FT говорят, что в конце 2025 года Project Prometheus привлёк $6,2 млрд при оценке в $30 млрд. Собеседники добавляют, что стартап уже ведёт переговоры о дополнительном финансировании с Abu Dhabi Investment Authority и JPMorgan. По их словам, деньги планируют направить в специально созданную «холдинговую компанию», которая займётся покупкой производственных предприятий, пострадавших от развития ИИ.Project Prometheus планирует использовать свои разработки, чтобы «модернизировать традиционные производства» и повышать их рентабельность. Подобный подход уже пробуют венчурные фонды Thrive Capital и General Catalyst, но в меньших масштабах, отмечает FT.