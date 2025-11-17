NYT: Джефф Безос станет содиректором нового ИИ-стартапа Project Prometheus — проект уже получил $6,2 млрд инвестиций

Часть денег вложил сам основатель Amazon. Сколько — неизвестно.Джефф Безос. Источник фото: The InformationО Project Prometheus пишет NYT со ссылкой на источники. Безос займётся операционным управлением впервые с июля 2021 года — тогда он оставил пост гендиректора Amazon. Предприниматель вовлечён во многие процессы своей космической компании Blue Origin, но формально числится основателем, отмечает издание.Стартап будет работать над ИИ-моделями, которые помогут в проектировании и производстве в разных отраслях, включая «компьютерную, аэрокосмическую и автомобильную». Других деталей пока нет. В 2024 году Безос вложился в разработчика Physical Intelligence, который создаёт ПО для роботов.Когда запустили Project Prometheus и где расположится штаб-квартира — неизвестно. По данным источников, в штат взяли около 100 сотрудников. Среди них — специалисты из OpenAI, Google DeepMind и запрещённой в России Meta.Вторым гендиректором будет физик и химик Вик Баджадж. Он тесно сотрудничал с сооснователем Google Сергеем Брином в научно-исследовательской лаборатории Google X (теперь — X Development), у которой среди проектов — доставка дронами Wing и беспилотные автомобили Waymo. Там же он соосновал медико-технологическую лабораторию Verily.В 2018 году вместе с партнёрами Вик Баджадж запустил биотехнологическую Foresite Labs, но отошёл от дел, чтобы сосредоточиться на Project Prometheus, говорят источники.#новости