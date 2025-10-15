Популярное
Евгения Евсеева
Транспорт

Сервис роботакси Waymo начнёт работать в Лондоне — для компании это первый запуск в Европе

И второй за пределами США — после Токио.

Источник: Bloomberg
  • Тестовые поездки с участием специалистов по безопасности начнут в «ближайшие месяцы», пишет CNBC. Полноценное роботакси запустят в 2026 году — если разрешение дадут регуляторы и местные власти.
  • Для Waymo Лондон станет второй международной локацией — с начала 2025 года сервис тестируют в Токио — и первой европейской.
  • Парк машин будет состоять из электромобилей Jaguar iPACE. Как отмечает The Verge, в Великобритании пока нет сервисов беспилотных такси, но правительство планирует начать тесты роботакси в 2026 году.
  • Waymo занимается беспилотными автомобилями с 2009 года и с 2016 года развивается как дочерняя структура Alphabet, которая владеет Google. Сервис уже работает в Сан-Франциско, Остине, Финиксе и Лос-Анджелесе. Также он получил разрешение на тесты в Нью-Йорке.

#новости #waymo

1
3 комментария