Полина Лааксо
Транспорт

Сервис роботакси Waymo получил разрешение на ограниченные тесты в Нью-Йорке — с водителем

Для города это первый подобный запуск.

  • Waymo протестирует восемь беспилотных машин в Манхэттене и Нижнем Бруклине во второй половине сентября 2025 года. Для продления срока потребуется новое разрешение.
  • За рулём будет сидеть специалист по безопасности. Он должен всегда держать на руле хотя бы одну руку. Возить пассажиров Waymo не сможет до тех пор, пока не получит соответствующую лицензию.
  • Во время тестирования компания обязана регулярно встречаться с представителями Министерства транспорта США, отчитываться о результатах и сотрудничать с правоохранительными органами и экстренными службами.
Источник фото: TechCrunch
  • Waymo занимается беспилотными автомобилями с 2009 года и с 2016 года развивается как дочерняя структура Alphabet, которая владеет Google.
  • Сервис уже работает в Сан-Франциско, Остине, Финиксе и Лос-Анджелесе. По словам TechCrunch, Нью-Йорк представляет для него самые большие сложности — там более капризная погода, помимо прочего.
  • Компания присматривается к Нью-Йорку с 2021 года. Тогда она «вручную составляла карту города», передвигаясь на минивэнах Chrysler Pacifica. Чтобы получить разрешение на тесты, она всё лето проводила встречи с законодателями и общественными организациями вроде «Матерей против пьяного вождения».

#новости #waymo

