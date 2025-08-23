Сервис роботакси Waymo получил разрешение на ограниченные тесты в Нью-Йорке — с водителем

Для города это первый подобный запуск.Waymo протестирует восемь беспилотных машин в Манхэттене и Нижнем Бруклине во второй половине сентября 2025 года. Для продления срока потребуется новое разрешение.За рулём будет сидеть специалист по безопасности. Он должен всегда держать на руле хотя бы одну руку. Возить пассажиров Waymo не сможет до тех пор, пока не получит соответствующую лицензию.Во время тестирования компания обязана регулярно встречаться с представителями Министерства транспорта США, отчитываться о результатах и сотрудничать с правоохранительными органами и экстренными службами.Источник фото: TechCrunchWaymo занимается беспилотными автомобилями с 2009 года и с 2016 года развивается как дочерняя структура Alphabet, которая владеет Google.Сервис уже работает в Сан-Франциско, Остине, Финиксе и Лос-Анджелесе. По словам TechCrunch, Нью-Йорк представляет для него самые большие сложности — там более капризная погода, помимо прочего.Компания присматривается к Нью-Йорку с 2021 года. Тогда она «вручную составляла карту города», передвигаясь на минивэнах Chrysler Pacifica. Чтобы получить разрешение на тесты, она всё лето проводила встречи с законодателями и общественными организациями вроде «Матерей против пьяного вождения».#новости #waymo