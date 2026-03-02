Alibaba выпустила систему для настройки ИИ-агентов CoPaw, похожую на OpenClaw

Она тоже работает с мессенджерами и сторонними ИИ-моделями.Источник: AlibabaКомпания открыла исходный код проекта CoPaw на основе фреймворка AgentScope. Он опубликован на GitHub.Система работает по принципу «вирусного» OpenClaw (бывшего ClawBot): позволяет запустить ИИ-ассистента локально на компьютере или в облаке и подключить к мессенджеру, в том числе DingTalk, Lark, QQ, Discord, iMessage и другим.В проект добавили поддержку «памяти», навыки управления браузером и работы с документами.Подключить можно как локальные модели через llama.cpp, так и закрытые, вставив API-ключ. Есть нативная поддержка Alibaba Cloud с Qwen-Max, Qwen-Turbo, Qwen-VL и другими моделями. Также доступна работа через API сторонних компаний, включая OpenAI, xAI и Anthropic.Ася КарповаAI26 феврOpenClaw: три способа подключить «вирусного» ИИ-агента для новичков без терминала Сервисы, которые упрощают развёртывание. Некоторые позволяют не покупать API-ключи.#новости