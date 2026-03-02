Популярное
Ася Карпова
AI

Alibaba выпустила систему для настройки ИИ-агентов CoPaw, похожую на OpenClaw

Она тоже работает с мессенджерами и сторонними ИИ-моделями.

Источник: Alibaba
Источник: Alibaba
  • Компания открыла исходный код проекта CoPaw на основе фреймворка AgentScope. Он опубликован на GitHub.
  • Система работает по принципу «вирусного» OpenClaw (бывшего ClawBot): позволяет запустить ИИ-ассистента локально на компьютере или в облаке и подключить к мессенджеру, в том числе DingTalk, Lark, QQ, Discord, iMessage и другим.
  • В проект добавили поддержку «памяти», навыки управления браузером и работы с документами.
  • Подключить можно как локальные модели через llama.cpp, так и закрытые, вставив API-ключ. Есть нативная поддержка Alibaba Cloud с Qwen-Max, Qwen-Turbo, Qwen-VL и другими моделями. Также доступна работа через API сторонних компаний, включая OpenAI, xAI и Anthropic.
Ася Карпова
AI
