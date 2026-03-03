Популярное
Артур Томилко
AI

В Yandex AI Studio добавили возможность создавать ИИ-агентов на базе модели DeepSeek-V3.2

А также новые виды токенов: для повторного использования контекста и подключения сторонних сервисов.

  • Подразделение Yandex B2B Tech представило обновление платформы для разработки ИИ-приложений Yandex AI Studio.
  • В частности, платформа теперь позволяет создавать ИИ-агентов на базе модели DeepSeek-V3.2. Она поддерживает режим рассуждений и позволяет настраивать интеграции с внешними сервисами.
  • Агентов можно использовать для выполнения «сложных многосоставных задач», говорят в компании. Например, для сравнения тендерных предложений поставщиков, работы с кодом и разбора технических инцидентов.
  • В Yandex AI Studio также обновили модель тарификации — добавили два новых вида токенов. Первый — кэшированные токены для повторного использования контекста. Второй — токены инструментов для взаимодействия с внешними сервисами. По словам компании, их использование в некоторых случаях обойдётся в четыре раза дешевле входящих и исходящих токенов, но точные расчёты не приводят.
  • Помимо этого, для повышения безопасности данных крупный бизнес теперь может развернуть Yandex AI Studio на своей инфраструктуре или настроить подключение по выделенному «безопасному» соединению без выхода в интернет.

#новости #яндекс

