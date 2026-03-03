В Yandex AI Studio добавили возможность создавать ИИ-агентов на базе модели DeepSeek-V3.2

А также новые виды токенов: для повторного использования контекста и подключения сторонних сервисов.Подразделение Yandex B2B Tech представило обновление платформы для разработки ИИ-приложений Yandex AI Studio.В частности, платформа теперь позволяет создавать ИИ-агентов на базе модели DeepSeek-V3.2. Она поддерживает режим рассуждений и позволяет настраивать интеграции с внешними сервисами.Агентов можно использовать для выполнения «сложных многосоставных задач», говорят в компании. Например, для сравнения тендерных предложений поставщиков, работы с кодом и разбора технических инцидентов.В Yandex AI Studio также обновили модель тарификации — добавили два новых вида токенов. Первый — кэшированные токены для повторного использования контекста. Второй — токены инструментов для взаимодействия с внешними сервисами. По словам компании, их использование в некоторых случаях обойдётся в четыре раза дешевле входящих и исходящих токенов, но точные расчёты не приводят.Помимо этого, для повышения безопасности данных крупный бизнес теперь может развернуть Yandex AI Studio на своей инфраструктуре или настроить подключение по выделенному «безопасному» соединению без выхода в интернет.#новости #яндекс