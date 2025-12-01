Популярное
Ася Карпова
AI

DeepSeek выпустила линейку моделей V3.2, которые решают международные олимпиады по программированию и математике «на золотую медаль»

Компания утверждает, что две новые модели работают на уровне GPT-5 и Gemini-3.0-Pro.

Результаты моделей в тестах. Источник: DeepSeek
  • Компания представила две версии, оптимизированные для агентных задач: DeepSeek-V3.2 и DeepSeek-V3.2 Speciale. Первую добавили в бесплатный чат-бот стартапа.
  • Разработчики заявляют, что DeepSeek-V3.2 в бенчмарках показывает себя на уровне предпоследней модели OpenAI GPT-5 (high).
  • V3.2 Speciale «обходит» Gemini 3 Pro (preview) в математике. Она также решила наборы задач из международных олимпиад по математике (IMO), программированию (ICPC World Finals) и информатике (IOI), заявляет DeepSeek.
  • DeepSeek-V3.2 Speciale в чат не добавили, она доступна в API. Веса моделей также выложили Hugging Face: DeepSeek-V3.2 и DeepSeek-V3.2 Speciale, у обеих на 685 млрд параметров.

