Евгения Евсеева
AI

OpenAI выпустила приложение ИИ-агента для программирования Codex на Windows

До этого оно был доступно только на MacOS.

  • Раньше Codex можно было запустить только через терминал или как плагин для IDE. В начале февраля 2026 года OpenAI выпустила отдельное приложение для MacOS.
  • Codex на Windows доступен в Microsoft Store пользователям ChatGPT без подписки, с бюджетной подпиской Go, а также Plus и Pro, пишет Engadget. Для последних увеличили лимиты.
  • Приложение — «командный центр» для параллельной работы с несколькими агентами. По умолчанию оно выполняет команды в инструменте командной строки PowerShell, но это можно изменить.
  • В сервисе есть ревью кода, возможность вносить ручные правки через редактор. Ещё доступны «навыки» — готовые можно найти на GitHub. Среди них: создание изображений, веб-разработка игр, составление документов, развёртывание в облаке и другое. Также ИИ-агента можно настроить для работы в подсистеме Windows для Linux.
