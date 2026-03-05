Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Крипто
Инвестиции
Путешествия
Телеграм
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

Доска с задачами, но для ИИ-агентов: OpenAI выпустила оркестратор Symphony

Код проекта опубликовали на GitHub.

Symphony отслеживает работу на доске Linear и запускает агентов для выполнения задач. Источник: OpenAI

  • Symphony сравнивают с инструментами Issues и Projects на GitHub для управления проектами на доске планирования. Он помогает скоординировать работу нескольких ИИ-агентов при выполнении разных задач и изолировать их друг от друга.

  • Для работы нужно завести доску в Linear. Система постоянно проверяет её, создаёт изолированную среду для каждой новой задачи и запускает ИИ-агента, который автономно пишет код, проводит тесты и возвращает результат.

  • Пока инструмент выпустили в формате предварительной версии для тестирования.

  • В августе 2025 года OpenAI представила семейство открытых моделей gpt-oss. В октябре выпустила модели с открытыми весами gpt-oss-safeguard для модерации контента.

#новости

8
1
4 комментария