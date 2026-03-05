Доска с задачами, но для ИИ-агентов: OpenAI выпустила оркестратор Symphony

Symphony сравнивают с инструментами Issues и Projects на GitHub для управления проектами на доске планирования. Он помогает скоординировать работу нескольких ИИ-агентов при выполнении разных задач и изолировать их друг от друга.

Для работы нужно завести доску в Linear. Система постоянно проверяет её, создаёт изолированную среду для каждой новой задачи и запускает ИИ-агента, который автономно пишет код, проводит тесты и возвращает результат.

Пока инструмент выпустили в формате предварительной версии для тестирования.