Meta* разрешит запускать в WhatsApp* сторонние чат-боты

Сейчас в мессенджере доступен только чат-бот от компании. Такое решение Meta* приняла после предупреждения от Еврокомиссии, пишет Reuters. Та пригрозила фирме, что примет меры, чтобы «предотвратить серьёзный вред для рынка».Разрешение на сторонних чат-ботов будет действовать год. С какой даты — в компании не уточняют. Придётся внести «определённую плату», размер которой Meta* пока не раскрывает.В декабре 2025 года итальянский регулятор постановил, что Meta* должна отказаться от запрета сторонних чат-ботов в WhatsApp*. В компании решение назвали «принципиально ошибочным» и подали апелляцию.*Meta, которая владеет WhatsApp, признана в России экстремистской и запрещена.