Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Крипто
Инвестиции
Путешествия
Телеграм
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
AI

Meta* разрешит запускать в WhatsApp* сторонние чат-боты

Сейчас в мессенджере доступен только чат-бот от компании.

  • Такое решение Meta* приняла после предупреждения от Еврокомиссии, пишет Reuters. Та пригрозила фирме, что примет меры, чтобы «предотвратить серьёзный вред для рынка».
  • Разрешение на сторонних чат-ботов будет действовать год. С какой даты — в компании не уточняют. Придётся внести «определённую плату», размер которой Meta* пока не раскрывает.
  • В декабре 2025 года итальянский регулятор постановил, что Meta* должна отказаться от запрета сторонних чат-ботов в WhatsApp*. В компании решение назвали «принципиально ошибочным» и подали апелляцию.

*Meta, которая владеет WhatsApp, признана в России экстремистской и запрещена.

#новости

2
1
4 комментария