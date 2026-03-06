Власти США запланировали ввести экспортные ограничения для поставок ИИ-процессоров Nvidia и AMD по всему миру — Bloomberg

Пока подобные ограничения распространяются на 40 стран. Министерство торговли США подготовило законопроект, который ограничит поставки чипов для ИИ в любую страну мира — поставщикам, включая Nvidia и AMD, придётся получать экспортные лицензии «почти для всех продаж за рубеж», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.По задумке, процедура одобрения будет зависеть от того, сколько вычислительных мощностей планирует купить конкретная компания. Для поставок до 1000 передовых чипов проверка будет «относительно простой», отмечает издание. При этом для крупных проектов, где используют больше 200 тысяч чипов, потребуется участие властей страны, в которой собираются купить процессоры.Власти США будут одобрять подобные сделки только «союзным» странам, которые смогут предоставить «гарантии безопасности» и инвестируют сопоставимые средства в американскую экономику. Насколько строгими окажутся новые правила, пока неизвестно, подчёркивает Bloomberg.5 февраля 2026 года Financial Times сообщило, что Nvidia прекратила выпуск предназначенных для китайского рынка чипов H200 — на фоне ограничений на их продажу со стороны регуляторов в США и Китае.#новости #nvidia