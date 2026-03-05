FT: Nvidia прекратила выпуск предназначенных для китайского рынка чипов H200 — производственные мощности выделят под продукты, которые «точно можно продать»

При этом около 250 тысяч устройств уже выпустили. Источник: Financial TimesТакое решение приняли на фоне ограничений от регуляторов Китая и США, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Nvidia переключится на производство будущих чипов Vera Rubin.После нескольких месяцев «неопределённости» из-за выдачи США экспортных лицензий и ограничений на ввоз от Китая в компании уже не рассчитывают на «значительные» продажи в стране.Компания ожидала около 1 млн заказов на H200 от китайских клиентов и успела произвести примерно 250 тысяч чипов, отмечает FT. Поставщики Nvidia работали «круглосуточно», готовясь к началу продаж, запланированному на март 2026 года. Что теперь будет с нераспроданными чипами — неизвестно.В 2022 году американские власти ограничили экспорт в Китай передовых процессоров Nvidia из-за опасений по поводу их использования в военных целях. В начале декабря 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил поставки H200 в Китай.Вслед за этим FT сообщило, что китайские регуляторы решили ограничить ввоз чипов Nvidia H200 в страну, несмотря на разрешение Трампа. По данным издания, правительство КНР хочет добиться полной независимости в сфере полупроводников.В январе 2026 года власти США утвердили правила экспорта в Китай процессоров H200 от Nvidia. Они должны быть доступны в первую очередь американским клиентам, а поставки в Китай — не превышать 50% от проданных в США чипов.В ответ власти Китая «фактически запретили» ввоз в страну чипов Nvidia H200, сообщало Reuters. При этом, по данным Nikkei Asia, в стране работали над правилами, определяющими, сколько процессоров китайские компании могут покупать у иностранных производителей.В конце января 2026-го Bloomberg писало, что китайские власти разрешили Alibaba, Tencent и ByteDance закупить чипы H200 у Nvidia, но обязали их приобрести вдобавок процессоры местного производства. Позже в список компаний также добавили DeepSeek.#новости #nvidia