Ася Карпова
AI

Andreessen Horowitz включил GigaChat и «Яндекс Браузер» в мировой топ ИИ-сервисов и отметил рост отрасли в России на фоне санкций

Фонд также фиксирует рост чат-ботов Gemini и Claude.

Доли пользователей ИИ-приложений по странам. У GigaChat и «Алисы» в России — примерно поровну и больше, чем у Qwen. Здесь и далее источник: Andreessen Horowitz
  • Венчурный фонд публикует рейтинг чат-ботов и нейросетей с 2023 года. В 2026-м перечень расширили, потому что компании стали интегрировать ИИ-модели в свои продукты. Так, видеоредактор CapCut и сервис для дизайнеров Canva вышли на второе и третье место соответственно. Первое третий год занимает ChatGPT.
  • Рейтинг составили по числу уникальных ежемесячных посещений сайта по данным SimilarWeb на январь 2026 года. Мобильные приложения оценивали по числу ежемесячно пользователей по данным Sensor Tower за тот же период — до волны удалений ChatGPT после сделки OpenAI с Пентагоном в конце февраля 2026 года.

Рост российского рынка

  • Andreessen Horowitz указывает, что Россия стала «третьим рынком» по разработке ИИ-инструментов после США и Китая. По словам исследователей, в стране произошло то же, что в КНР, но в меньших масштабах: «санкции освободили нишу, и местные продукты заполнили её в течение двух лет».
  • GigaChat от «Сбера» включили в топ-50 веб-продуктов — он на 48 месте. В топ-50 мобильных ИИ-приложений попал «Яндекс Браузер» — на десятом месте. Фонд посчитал, что он подходит под критерии ИИ-инструмента, так как в него интегрировали «Алису AI». У браузера, по данным Andreessen Horowitz, 71 млн активных пользователей в месяц, отдельно показатели чат-бота «Алиса» не приводят.
Andreessen Horowitz включил GigaChat и «Яндекс Браузер» в мировой топ ИИ-сервисов и отметил рост отрасли в России на фоне санкций
  • При этом частоту использования ИИ-инструментов «в расчёте на душу населения» в России оценивают как ниже среднего.
Чем ярче цвет, тем шире распространение ИИ-инструментов среди населения
Число пользователей ChatGPT и конкурирующих чат-ботов

  • Фонд считает, что ChatGPT — по-прежнему крупнейший потребительский ИИ-продукт. Объём трафика в веб-версии в 2,7 раза превосходит Gemini от Google, а мобильное приложение — в 2,5 раза по количеству пользователей в месяц. За год число еженедельных активных пользователей ChatGPT выросло на 500 млн человек, достигнув 900 млн.
  • И Gemini, и Claude за год показали рост платных подписчиков в США: на 258% и 200% соответственно. Число всех пользователей не приводят. Аналитики фонда связывают показатели с выходом модели для генерации изображений Nano Banana от Google, а у Claude — обновлениями для корпоративных клиентов и разработчиков: Claude Code, Cowork, расширениями для Chrome, плагинами для Excel и PowerPoint.
  • Но у ChatGPT подписчиков в восемь раз больше, чем у Claude, и в четыре раза больше, чем у Gemini.
Пользователи проводят больше времени в Gemini и Claude, чем в ChatGPT
ИИ-агент OpenClaw

  • «Вирусный» OpenClaw в начале марта 2026 года стал «самым популярным проектом» на GitHub, обогнав React и Linux. Но пока не перешёл в разряд инструментов «для массового пользователя» — его устанавливают программисты и разработчики, а число посещений падает.
Число посещений OpenClaw снизилось к концу февраля 2026 года
