Andreessen Horowitz включил GigaChat и «Яндекс Браузер» в мировой топ ИИ-сервисов и отметил рост отрасли в России на фоне санкций

Фонд также фиксирует рост чат-ботов Gemini и Claude.Доли пользователей ИИ-приложений по странам. У GigaChat и «Алисы» в России — примерно поровну и больше, чем у Qwen. Здесь и далее источник: Andreessen HorowitzВенчурный фонд публикует рейтинг чат-ботов и нейросетей с 2023 года. В 2026-м перечень расширили, потому что компании стали интегрировать ИИ-модели в свои продукты. Так, видеоредактор CapCut и сервис для дизайнеров Canva вышли на второе и третье место соответственно. Первое третий год занимает ChatGPT.Рейтинг составили по числу уникальных ежемесячных посещений сайта по данным SimilarWeb на январь 2026 года. Мобильные приложения оценивали по числу ежемесячно пользователей по данным Sensor Tower за тот же период — до волны удалений ChatGPT после сделки OpenAI с Пентагоном в конце февраля 2026 года.Рост российского рынкаAndreessen Horowitz указывает, что Россия стала «третьим рынком» по разработке ИИ-инструментов после США и Китая. По словам исследователей, в стране произошло то же, что в КНР, но в меньших масштабах: «санкции освободили нишу, и местные продукты заполнили её в течение двух лет».GigaChat от «Сбера» включили в топ-50 веб-продуктов — он на 48 месте. В топ-50 мобильных ИИ-приложений попал «Яндекс Браузер» — на десятом месте. Фонд посчитал, что он подходит под критерии ИИ-инструмента, так как в него интегрировали «Алису AI». У браузера, по данным Andreessen Horowitz, 71 млн активных пользователей в месяц, отдельно показатели чат-бота «Алиса» не приводят.При этом частоту использования ИИ-инструментов «в расчёте на душу населения» в России оценивают как ниже среднего.Чем ярче цвет, тем шире распространение ИИ-инструментов среди населенияЧисло пользователей ChatGPT и конкурирующих чат-ботовФонд считает, что ChatGPT — по-прежнему крупнейший потребительский ИИ-продукт. Объём трафика в веб-версии в 2,7 раза превосходит Gemini от Google, а мобильное приложение — в 2,5 раза по количеству пользователей в месяц. За год число еженедельных активных пользователей ChatGPT выросло на 500 млн человек, достигнув 900 млн.И Gemini, и Claude за год показали рост платных подписчиков в США: на 258% и 200% соответственно. Число всех пользователей не приводят. Аналитики фонда связывают показатели с выходом модели для генерации изображений Nano Banana от Google, а у Claude — обновлениями для корпоративных клиентов и разработчиков: Claude Code, Cowork, расширениями для Chrome, плагинами для Excel и PowerPoint.Но у ChatGPT подписчиков в восемь раз больше, чем у Claude, и в четыре раза больше, чем у Gemini.Пользователи проводят больше времени в Gemini и Claude, чем в ChatGPTИИ-агент OpenClaw«Вирусный» OpenClaw в начале марта 2026 года стал «самым популярным проектом» на GitHub, обогнав React и Linux. Но пока не перешёл в разряд инструментов «для массового пользователя» — его устанавливают программисты и разработчики, а число посещений падает.Число посещений OpenClaw снизилось к концу февраля 2026 года#новости