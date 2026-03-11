Microsoft стала первой компанией, которая поддержала Anthropic в судебном разбирательстве с администрацией Трампа

Стартап пытается оспорить решение о запрете на использование её технологий для корпоративных клиентов.Глава Microsoft Сатья Наделла. Источник: APMicrosoft подала заявление в Федеральный окружной суд США в Сан-Франциско с просьбой ввести временный судебный запрет на решение администрации президента США Дональда Трампа в отношении ИИ-стартапа Anthropic, который отказался сотрудничать с Пентагоном.Министр обороны Пит Хегсет объявил Anthropic угрозой для цепочки поставок, которой обычно считают компании из Китая и других «стран-противников». Трамп пообещал запретить сотрудничать с компанией всем подрядчикам Пентагона, включая Amazon.9 марта 2026 года Anthropic подала иск к администрации, назвав её действия «беспрецедентными и незаконными». В компании добавили, что они «наносят Anthropic непоправимый ущерб», ставя под угрозу контракты с корпоративными клиентами на «сотни миллионов долларов».10 марта Google рассказала, что предоставит Пентагону ИИ-агентов на базе Gemini для более чем 3 млн гражданских и военных сотрудников ведомства. OpenAI заключила сделку с Пентагоном в феврале, несмотря на петицию, которую подписали более 90 её сотрудников.Microsoft стала первой крупной ИИ-компанией, которая публично поддержала Anthropic и присоединилась к судебному разбирательству против действующей администрации.В июле 2025 года Пентагон начал серию правительственных сделок с Anthropic, OpenAI, Google и xAI на общую сумму $800 млн для использования их ИИ-моделей.Как объясняет The Atlantic, Пентагон указывал в документах, что Claude могут использовать «для массового внутреннего наблюдения», но только «по мере необходимости». 26 февраля 2026 года глава Anthropic Дарио Амодеи заявил, что компания не поддерживает использование Claude для слежки за гражданами.Ася КарповаChatGPT3 марЧисло удалений приложения ChatGPT выросло на 295% после сделки OpenAI с Пентагоном — теперь Альтман пытается «минимизировать» репутационный ущерб Он назвал процесс соглашения поспешным и небрежным.#новости