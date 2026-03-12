Perplexity представила ИИ-агента Personal Computer — он работает «круглосуточно», как OpenClaw

Это обновлённая версия Perplexity Computer, которую выпустили в феврале 2026 года. Источник: PerplexityКомпания выпустила персонального ИИ-ассистента Personal Computer, который может работать локально на устройстве пользователя «24 на 7» с сохранением «памяти» между сессиями. По такому же принципу функционирует «вирусный» OpenClaw (бывший ClawBot).Агент оптимизирован для запуска на Mac mini. Perplexity обещает, что подключение Personal Computer к личным проектам безопасно благодаря работе в защищённой изолированной среде и запросам на разрешение для ввода данных на сайтах. Также разработчики предусмотрели функцию экстренного отключения.ИИ-агент работает на базе системы Perplexity Computer, которую представили в феврале 2026 года. Она позволяет помощнику автономно выполнять задачи с помощью 19 ИИ-моделей. За «рассуждения» отвечает Claude Opus 4.6, за глубокие исследования и создание субагентов — Gemini 3, за работу с длинным контекстом — ChatGPT 5.2, а за генерацию изображений и видео — Nano Banana и Veo 3.1.Для тестирования ИИ-агента Personal Computer нужно записаться в лист ожидания. Система Perplexity Computer доступна пользователям с подпиской Max за $200 в месяц.Ася КарповаAI23 феврИИ-агент на базе OpenClaw удалил письма из почтового ящика руководителя направления по безопасности ИИ в Meta* Она призналась, что совершила «ошибку новичка», подключив бота.#новости #perplexity