Nvidia представила корпоративную платформу NemoClaw на базе OpenClaw с функциями безопасности и контроля ИИ-агентов

Глава Nvidia Дженсен Хуанг презентовал NemoClaw в ходе конференции GTC. По его словам, системы, подобные OpenClaw, и стратегия развития ИИ-агентов «должны быть у каждой компании», пишет TechCrunch.

Платформа NemoClaw по сути представляет собой OpenClaw с дополнительными функциями безопасности, поясняет издание. По словам Хуанга, она позволяет бизнесу быстро подключать OpenClaw к своим системам и контролировать работу ИИ-агентов.

С помощью NemoClaw можно также использовать любую модель или ИИ-агента с открытым исходным кодом. Она позволяет разворачивать модели локально или в облаке.

Сейчас NemoClaw находится на этапе тестирования. Nvidia предупреждает о «шероховатостях», но отмечает, что работает над созданием системы, полностью готовой к использованию в корпоративной среде.

OpenClaw (изначально — Clawdbot) — «оболочка» с открытым исходным кодом, которая упрощает настройку персонального ассистента на базе Claude, Gemini или любой другой выбранной нейросети. Проект выложил австриец Питер Штайнбергер 24 января 2026 года. В феврале OpenAI наняли его главой разработки ИИ-агентов.



ИИ-ассистент может в фоновом режиме выполнять действия на компьютере пользователя: писать код, разбирать почту, управлять приложениями через MCP-подключения.

