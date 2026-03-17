Артур Томилко
AI

Nvidia представила корпоративную платформу NemoClaw на базе OpenClaw с функциями безопасности и контроля ИИ-агентов

Компания хочет предложить для бизнеса систему, которая позволит использовать ИИ-агентов с соблюдением требований к конфиденциальности.

Фото The New Stack 
Фото The New Stack 
  • Глава Nvidia Дженсен Хуанг презентовал NemoClaw в ходе конференции GTC. По его словам, системы, подобные OpenClaw, и стратегия развития ИИ-агентов «должны быть у каждой компании», пишет TechCrunch.
  • Платформа NemoClaw по сути представляет собой OpenClaw с дополнительными функциями безопасности, поясняет издание. По словам Хуанга, она позволяет бизнесу быстро подключать OpenClaw к своим системам и контролировать работу ИИ-агентов.
  • С помощью NemoClaw можно также использовать любую модель или ИИ-агента с открытым исходным кодом. Она позволяет разворачивать модели локально или в облаке.

  • Сейчас NemoClaw находится на этапе тестирования. Nvidia предупреждает о «шероховатостях», но отмечает, что работает над созданием системы, полностью готовой к использованию в корпоративной среде.

  • OpenClaw (изначально — Clawdbot) — «оболочка» с открытым исходным кодом, которая упрощает настройку персонального ассистента на базе Claude, Gemini или любой другой выбранной нейросети. Проект выложил австриец Питер Штайнбергер 24 января 2026 года. В феврале OpenAI наняли его главой разработки ИИ-агентов.

  • ИИ-ассистент может в фоновом режиме выполнять действия на компьютере пользователя: писать код, разбирать почту, управлять приложениями через MCP-подключения.

  • При этом для работы разных «навыков» OpenClaw ему среди прочего нужно предоставлять доступ к информации на компьютере. Из-за этого некоторые пользователи сталкивались с ситуациями, когда ИИ-агент, например, по ошибке удалял их данные.

Полина Лааксо
Nvidia представила вычислительный модуль для орбитальных дата-центров Space-1 Vera Rubin

Графический процессор в нём до 25 раз эффективнее, чем Nvidia H100, говорит компания.

Источник фото: AFP

