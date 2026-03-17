Стартап Сэма Альтмана World представил инструмент для верификации ИИ-агентов, которые действуют от имени владельцев

Для совершения покупок на сайтах.Источник: Getty ImagesWorld выпустил бета-версию инструмента верификации для агентной коммерции. Он позволяет подтвердить личность человека, за которого ИИ-агент совершает покупки на сайте, и разрешить ему оплачивать товары или услуги.Директор по продуктам стартапа Тьяго Сада сравнил функцию с выдачей «доверенности» агенту. Он сможет получить значок World ID, который присваивают реальным уникальным пользователям.Стартап идентифицирует людей, сканируя сетчатку глаз с помощью разработанного им устройства Orb. Оно преобразует радужную оболочку в уникальный цифровой код World ID, который затем можно использовать для доступа к экосистеме сервисов компании-владельца World — Tools for Humanity.AgentKit позволяет интегрировать World ID в платёжную криптосистему x402, разработанную Coinbase и Cloudflare. Для этого пользователь должен зарегистрировать своих ИИ-агентов с помощью World ID. Система будет сообщать сайтам, что проверенный человек одобряет решения агента о покупке.Агентную коммерцию уже развивают крупные компани. 12 января 2026 года Google представила открытый протокол для покупок с использованием ИИ-агентов. Amazon и MasterCard добавили на свои платформы возможность автоматизированных покупок.Проект World, сооснованный главой OpenAI Сэмом Альтманом, начал работать в США в мае 2025 года. Он стремится создать цифровые инструменты для «доказательства человечности» в мире, полном «ИИ-подделками». В декабре 2025-го в сервис добавили зашифрованные чаты и возможность отправки криптовалюты.