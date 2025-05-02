Криптостартап World Сэма Альтмана, который собирает биометрию с радужной оболочки глаз, запустился в США

И анонсировал платёжную карту в партнёрстве с Visa.World (ранее — Worldcoin) объявил о запуске в США, пишет The Verge. Компания установит устройства Orb, которые сканируют радужные оболочки глаз, записывают данные в виде кода и на их основе создают World ID, в пространствах World Spaces и партнёрских точках, в том числе магазинах Razer.World ID можно использовать, чтобы подтверждать личность в интернете. Всего компания установит более 7000 шаров Orb в США. По собственным данным, количество человек, которые прошли «верификацию» с помощью устройств, составляет 12 млн.В обмен на сканирование проект даёт нативные токены — WLD. По данным The Verge, тем, кто отсканировал радужные оболочки глаз, дадут по 16 WLD. Зарегистрировавшимся в приложении World в США — по 150 WLD. На 12:41 мск 2 мая 2025 года WLD стоит около $1. Токен будет доступен в большинстве штатов США, в том числе на биржах вроде Coinbase.World также анонсировала партнёрство с Visa: в 2025 году они планируют выпустить дебетовую карту, которая будет привязана к кошельку в приложении и позволит оплачивать покупки в любых магазинах, где принимают Visa.Проект анонсировал и интеграцию верификации по ID со Stripe, Tinder и платформой Razer. Пилотный проект с Tinder по проверке возраста пройдёт в Японии, пишет Bloomberg.Источник: World / The VergeГлава OpenAI Сэм Альтман основал World Network с выпускником факультета теоретической физики Александром Бланиа и Максом Новендстерном, который работал в инвестфирме Bridgewater Associates и финтех-стартапе Wave.Обновлённое устройство Orb. Источник: World#новости