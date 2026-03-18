Ася Карпова
Anthropic запустила функцию Dispatch — она превращает Claude в автономного помощника по типу OpenClaw

Пользователь с телефона может давать ему задачи для работы на компьютере.

Источник: Anthropic

  • Компания добавила функцию Dispatch в агентский режим Cowork. Она позволяет Claude работать непрерывно с сохранением контекста, а не запускать новую сессию для каждой задачи.

  • Для работы понадобится зайти в десктопное и мобильное приложения Claude под одной учётной записью. Тогда пользователь сможет отправить чат-боту команду с телефона, например, по дороге в офис.

  • ИИ-помощник будет автономно работать с локальными файлами и сторонними приложениями, которые доступны для подключения в Cowork — в том числе сервисами Google, Microsoft 365, Slack, Figma, Canva и Salesforce. Для непрерывной работы компьютер должен быть постоянно включён.

  • Когда агент закончит, пользователю придёт уведомление. Переписка с чат-ботом в Dispatch будет синхронизироваться между мобильной и настольной версией приложения.

  • Функция находится на стадии предварительного тестирования. Режим Cowork доступен подписчикам планов Pro за $20 в месяц и Max за $100 или $200 в месяц.

#новости

