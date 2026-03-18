Anthropic запустила функцию Dispatch — она превращает Claude в автономного помощника по типу OpenClaw

Компания добавила функцию Dispatch в агентский режим Cowork. Она позволяет Claude работать непрерывно с сохранением контекста, а не запускать новую сессию для каждой задачи.

Для работы понадобится зайти в десктопное и мобильное приложения Claude под одной учётной записью. Тогда пользователь сможет отправить чат-боту команду с телефона, например, по дороге в офис.

ИИ-помощник будет автономно работать с локальными файлами и сторонними приложениями, которые доступны для подключения в Cowork — в том числе сервисами Google, Microsoft 365, Slack, Figma, Canva и Salesforce. Для непрерывной работы компьютер должен быть постоянно включён.

Когда агент закончит, пользователю придёт уведомление. Переписка с чат-ботом в Dispatch будет синхронизироваться между мобильной и настольной версией приложения.