Таня Боброва
AI

Apple временно заблокировала обновления приложений для вайб-кодинга в App Store — The Information

Поскольку некоторые их функции нарушают правила магазина.

  • По словам источников The Information, которые приводят 9To5Mac и MacRumors, компания заблокировала обновления для некоторых приложений, в том числе Replit и Vibecode, пока те не внесут изменения.
  • По словам источника, в случае Vibecode, вероятно, одобрят обновления, если сервис удалит возможность разработки ПО специально для устройств Apple. Ещё одна претензия связана со способом показа превью сгенерированных приложений — Apple хочет, чтобы он был во внешнем браузере, а не внутри сервиса.
  • В Apple сообщили, что некоторые возможности подобных сервисов нарушают правила App Store — приложения не могут выполнять код, который меняет их функциональность или работу других приложений.
  • Представитель компании отметил, что у неё нет политики, направленной конкретно против приложений для вайб-кодинга. Если Apple находит несоответствие правилам App Store, она обычно объясняет разработчикам суть нарушений — так было и в этом случае.
Ася Карпова
AI
Вайб-кодинг больше похож на помощь «упрямого подростка», а не джуна: мнения разработчиков о генерации кода по текстовому описанию для продуктов

