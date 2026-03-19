Adobe запустила публичную бета-версию кастомных моделей в Firefly — их можно обучить на собственных изображениях

По словам компании, инструмент особенно пригодится при создании персонажей или иллюстраций в едином стиле.Кадр из видео от Adobe. Скриншот vc.ru Пользовательские модели в Adobe Firefly дополнят список из более чем 30 уже доступных в сервисе моделей, в том числе от Adobe, Google, OpenAI, Runway и других, рассказала компания. Инструмент Custom models доступен в публичной бета-версии.Он позволит обучить модель на собственных изображениях бренда или автора, чтобы «передать определённый стиль, характер или образ». Можно натренировать несколько моделей.Пользователю нужно загрузить от 10 до 30 файлов в форматах JPG или PNG. Сервис проанализирует набор данных, даст ему оценку и рекомендации по улучшению, а также пропишет теги и описания для картинок (их можно отредактировать для большей точности).После загрузки изображений и проверки данных нужно нажать на кнопку Train — обучение может занять от 30 минут до нескольких часов. После завершения процесса можно начать генерировать картинки с помощью модели. Согласно справке, для обучения модели и генерации картинок нужны кредиты, сколько — не уточняется.#новости #adobe