Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Подписка ChatGPT
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Инвестиции
Крипто
Телеграм
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
AI

Adobe запустила публичную бета-версию кастомных моделей в Firefly — их можно обучить на собственных изображениях

По словам компании, инструмент особенно пригодится при создании персонажей или иллюстраций в едином стиле.

Кадр из видео от Adobe. Скриншот vc.ru 
  • Пользовательские модели в Adobe Firefly дополнят список из более чем 30 уже доступных в сервисе моделей, в том числе от Adobe, Google, OpenAI, Runway и других, рассказала компания. Инструмент Custom models доступен в публичной бета-версии.
  • Он позволит обучить модель на собственных изображениях бренда или автора, чтобы «передать определённый стиль, характер или образ». Можно натренировать несколько моделей.
  • Пользователю нужно загрузить от 10 до 30 файлов в форматах JPG или PNG. Сервис проанализирует набор данных, даст ему оценку и рекомендации по улучшению, а также пропишет теги и описания для картинок (их можно отредактировать для большей точности).
  • После загрузки изображений и проверки данных нужно нажать на кнопку Train — обучение может занять от 30 минут до нескольких часов. После завершения процесса можно начать генерировать картинки с помощью модели. Согласно справке, для обучения модели и генерации картинок нужны кредиты, сколько — не уточняется.

4
2 комментария