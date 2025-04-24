Adobe добавила в Firefly модели для генерации изображений от OpenAI и Google, а также свою Image Model 4

Модель от Adobe можно использовать бесплатно с ограничениями на число генераций.Компания добавила в веб-приложение Firefly новую модель Firefly Image Model 4, которую она называет «безопасной» для коммерческого использования, так как её обучали на лицензированном контенте.Также в сервисе можно выбрать модель генерации изображений 4o от OpenAI, Imagen 3 от Google и Flux 1.1 Pro, которые советуют использовать для «экспериментов». В ближайшие месяцы компания обещает добавить в Firefly нейросети fal.ai и Ideogram, а также Luma, Pika и Runway для создания видео.Источник: AdobeFirefly Image Model 4 может генерировать изображения с разрешением до 2K. Есть более мощная версия Model 4 Ultra для воспроизведения «сложных сцен».Компания также открыла в Firefly доступ к модели генерации видео, которую тестировали в бета-режиме с февраля 2025 года, и добавила ИИ-инструмент для создания векторной графики.Пользователи без подписки могут бесплатно создавать видео и изображения с помощью моделей от Adobe — с ограничениями на число генераций. Больше кредитов и использование сторонних моделей доступно по подписке Firefly AI. Минимальный тариф — Firefly Standard за €11,17 в месяц (1058 рублей по курсу ЦБ на 24 апреля 2025 года).Ася КарповаAI12 феврAdobe запустила генератор видео и отдельную подписку на Firefly AI для создания роликов и изображений Стоимость начинается от $10 в месяц.#новости #adobe