Евгения Евсеева
AI

Джефф Безос запланировал привлечь до $100 млрд в фонд, который займётся скупкой промышленных компаний и будет использовать ИИ для их автоматизации — WSJ

Предприниматель также выступает содиректором секретного стартапа Project Prometheus, который разрабатывает ИИ-модели, способные «понимать физический мир».

Источник: Forbes 
Источник: Forbes 
  • Чтобы привлечь деньги, Безос начал встречаться с крупнейшими управляющими активами по всему миру, пишет WSJ со ссылкой на источники.
  • Например, он ездил на Ближний Восток и в Сингапур. От кого именно он собирается привлечь деньги — не уточняется, все переговоры на ранней стадии.
  • Фонд нацелен на покупку компаний в оборонной и аэрокосмической отрасли, а также производителей микросхем. Если Безос соберёт нужные средства, фонд сможет по размеру конкурировать с Vision Fund от SoftBank.
  • Издание напомнило, что Безос — содиректор секретного стартапа Project Prometheus, который работает над ИИ-моделями, способными «понимать физический мир». Его технологии Безос планирует использовать для повышения эффективности и прибыльности купленных предприятий.
  • Источники FT говорили, что в конце 2025 года Project Prometheus привлёк $6,2 млрд при оценке в $30 млрд. Тогда же издание отмечало: деньги планируют направить в специально созданную «холдинговую компанию», которая займётся покупкой производственных предприятий, пострадавших от развития ИИ.

