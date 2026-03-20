Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Оплата подписок
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Инвестиции
Крипто
Телеграм
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

Anthropic запустила функцию Channels для общения с Claude Code в Telegram и Discord

Как с «вирусным» OpenClaw.

Источник: Anthropic
  • Стартап добавил возможность общаться с помощником для программирования Claude Code через сторонние сервисы и мессенджеры, пока терминал работает на сервере или компьютере. В бета-версии Channels есть поддержка Telegram и Discord.
  • Channel — это MCP-сервер, который перенаправляет сообщения из мессенджера в Claude, чтобы бот мог автономно работать в терминале. ИИ-помощник отвечает на запросы, ставит реакции и уведомляет, когда выполнит задачу с кодом. Для постоянного использования Claude Code должен работать в фоновом режиме на сервере или ПК.
  • На сайте Anthropic есть инструкции по подключению через Telegram и Discord или работе на локальном хосте через Fakechat.

Для работы через Telegram нужно создать бота в BotFather. Затем в Claude Code установить плагин командой:

/plugin install telegram@claude-plugins-official

И ввести токен Telegram-бота, который прислал BotFather:

/telegram:configure <token>
  • Channels доступны в Claude Code версии 2.1.80 или более поздней. Для работы нужна подписка Pro за $20 в месяц или Max за $100 и $200 в месяц. Корпоративным клиентам Team и Enterprise понадобится включить функцию вручную.
#новости

7
1
9 комментариев