Anthropic запустила функцию Channels для общения с Claude Code в Telegram и Discord

Как с «вирусным» OpenClaw.Источник: AnthropicСтартап добавил возможность общаться с помощником для программирования Claude Code через сторонние сервисы и мессенджеры, пока терминал работает на сервере или компьютере. В бета-версии Channels есть поддержка Telegram и Discord.Channel — это MCP-сервер, который перенаправляет сообщения из мессенджера в Claude, чтобы бот мог автономно работать в терминале. ИИ-помощник отвечает на запросы, ставит реакции и уведомляет, когда выполнит задачу с кодом. Для постоянного использования Claude Code должен работать в фоновом режиме на сервере или ПК.На сайте Anthropic есть инструкции по подключению через Telegram и Discord или работе на локальном хосте через Fakechat.Для работы через Telegram нужно создать бота в BotFather. Затем в Claude Code установить плагин командой:/plugin install telegram@claude-plugins-officialИ ввести токен Telegram-бота, который прислал BotFather:/telegram:configure <token>Channels доступны в Claude Code версии 2.1.80 или более поздней. Для работы нужна подписка Pro за $20 в месяц или Max за $100 и $200 в месяц. Корпоративным клиентам Team и Enterprise понадобится включить функцию вручную.Ася КарповаAI18 марAnthropic запустила функцию Dispatch — она превращает Claude в автономного помощника по типу OpenClaw Пользователь с телефона может давать ему задачи для работы на компьютере.