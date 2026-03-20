Cursor выпустил модель Composer 2 — пользователи заподозрили, что в её основе лежит китайская Kimi K2.5

Лицензия разработавшей её Moonshot запрещает бесплатное использование модели в крупных сервисах.Источник: XСтартап выпустил модель Composer 2, которая работает с кодовой базой пользователя и помогает редактировать проект в редакторе кода Cursor. Компания называет линейку Composer «собственными» моделями, которые она обучает на прикладных задачах по программированию.Однако один из пользователей в X показал, что ID Composer 2 в API-запросе содержит название модели Kimi K2.5 от китайской Moonshot, и предположил, что Cursor взяли её за основу.Автор запустил свой сервер, который отображает все запросы Cursor. Вывод запросов к предыдущей версии Composer блокировал, а к Composer 2 ещё нет, и пользователь «поймал» ID kimi-k2p5-rl-0317-s515-fast. Источник: Fynn Затем один из исследователей команды Kimi написал, что провёл тестирование через API — токенизатор Composer 2 полностью совпадал с Kimi K2.5. Позже пост удалили.Мы почти уверены, что это наша модель, прошедшая дополнительное обучение! Мы потрясены, что Cursor не стал соблюдать условия нашей лицензии и не выплатили нам компенсацию!цитата из удалённого поста исследователя Юлун ДуKimi K2.5 — модель с открытыми весами. Но в лицензии Moonshot есть пункт, запрещающий коммерческое использование в сервисах с более чем 100 млн активных пользователей в месяц или выручкой более $20 млн в месяц.Composer 2 доступна в редакторе кода Cursor в агентном режиме Composer. Работа с ней стоит $0,50 и $2,50 за 1 млн входных и 1 млн выходных токенов соответственно.В феврале 2026 года Anthropic обвинила китайские компании DeepSeek, Moonshot и MiniMax в использовании Claude для обучения собственных моделей методом дистилляции. Стартап считает, что они создали 24 тысячи мошеннических аккаунтов. Moonshot якобы отправила Claude 3,4 млн запросов.#новости