Ася Карпова
AI

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность запустить подписку на свои автомобили — ТАСС

По данным СМИ, она стоит 44 тысячи рублей в месяц.

Источник: «АвтоВАЗ»
  • В пресс-службе автопроизводителя рассказали, что «просчитывают такой бизнес-кейс», пишет ТАСС.
  • Накануне автоэксперт Артём Самородов сообщил, что на дилерской конференции автопроизводителя показали презентацию с описанием подписки на Lada Vesta. Договор аренды якобы предлагают заключать на 12 месяцев, к управлению допускается до трёх водителей. Максимальный пробег за год — 30 тысяч км.

  • Судя по данным из презентации, ежемесячный платёж по подписке составляет 39 990 рублей, а с 20 апреля 2026 года — 43 990 рублей. В стоимость включены ОСАГО и КАСКО, техническое обслуживание и сезонная смена шин.

Источник: Telegram-канал «Самородов Про АвтоБизнес»
  • В феврале 2026 года директор по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Дмитрий Костромин рассказал, что компания пережила «худшие январь и февраль за последние 20 лет ведения статистики». Продажи автомобилей в начале года оказались ниже ожиданий.

