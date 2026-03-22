Ася Карпова
AI

Бывший исследователь OpenAI и Tesla Андрей Карпатый рассказал, что совсем перестал писать код сам, а ещё подключил OpenClaw к «умному» дому

Домашнего ИИ-агента он назвал Добби.

Источник: Getty Images
Источник: Getty Images
  • Андрей Карпатый — соучредитель и бывший исследователь OpenAI и автор термина вайб-кодинг. В подкасте No Priors он рассказал, что с декабря 2026 года не написал ни строчки кода. Год назад он писал сам около 80%.
  • Карпатый считает, что развитие ИИ-агентов началось в последний год и значительно ускорилось в последние месяцы. В декабре 2025-го он признался в X: «Никогда не чувствовал себя настолько отсталым как программист, профессия претерпевает кардинальные изменения, и вклад программистов становится всё более незначительным». В тот же период он впервые употребил слово «вайб-кодинг».
  • В интервью он также рассказал, что запустил собственного ИИ-помощника — «робота-эльфа», который «следит» за домом. Агента зовут Добби, Карпатый общается с ним в WhatsApp*.

  • Например, он помогает отслеживать доставку или выключать лампочки по всему дому перед сном. «Он присылает мне фотографию с улицы и пишет: "Эй, тут подъехал грузовик FedEx, может, хочешь проверить, не пришла ли тебе посылка?"», — рассказал исследователь.

  • Карпатый считает, что система безопасна. Dobby подключается к устройствам в его домашней локальной сети, получить доступ извне нельзя. Из оборудования — компьютер DGX Station с чипом GB300, который ему подарил гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг.

  • Карпатый был ведущим исследователем OpenAI с момента её основания в 2015 году. В 2017-м перешёл в Tesla, где возглавил команду по развитию ИИ-моделей для автопилота. В 2022-м снова присоединился к разработчику ChatGPT, а в 2024-м уволился и основал образовательный проект в сфере нейросетей Eureka Labs.

Полина Лааксо
*Meta, которая владеет WhatsApp и Instagram, признана в России экстремистской и запрещена.

