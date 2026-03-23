Meta* начала разрабатывать ИИ-агента для помощи в работе гендиректора — WSJ

Персональный ИИ-агент должен помочь главе компании Марку Цукербергу выполнять работу гендиректора, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Он пока находится в стадии разработки, но уже позволяет Цукербергу быстрее находить информацию — например, получать ответы на вопросы, за которыми ему обычно пришлось бы обращаться к нескольким людям. Сотрудники Meta* тоже начали использовать ИИ-инструменты: например, Second Brain, построенный на базе Claude от Antropic, который может индексировать документы и выполнять запросы к ним, и My Claw, у которого есть доступ к чатам и рабочим файлам и который может «общаться» с работниками и другими ИИ-агентами. Одна из причин этого внедрения — применение ИИ-инструментов учитывается при оценке эффективности работников. *Meta признана экстремистской и запрещена на территории России.