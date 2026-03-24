Figma выпустила обновление, которое позволяет ИИ-агентам самостоятельно создавать и редактировать макеты

На этапах тестирования функция бесплатная.Источник: FigmaКомпания обновила MCP-сервер для подключения сторонних чат-ботов к Figma так, чтобы ИИ-агенты могли сами создавать элементы дизайна на «холсте».Агенты могут генерировать макеты с нуля или вносить изменения в существующие файлы. Они будут анализировать дизайн-библиотеку проекта и редактировать его с учётом существующих шрифтов, палитры и других элементов.MCP-сервер доступен для клиентов Claude Code, Codex от OpenAI, Copilot CLI, Copilot в VS Code, Cursor, Augment, Factory, Firebender и Warp. На время тестирования в режиме бета-версии функция бесплатная, затем сделают платный API. Цены пока не раскрыли.Ася КарповаAI18 марAnthropic запустила функцию Dispatch — она превращает Claude в автономного помощника по типу OpenClaw Пользователь с телефона может давать ему задачи для работы на компьютере.#новости