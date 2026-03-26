Евгения Евсеева
AI

Yandex B2B Tech запустил платформу Stackland для запуска и масштабирования ИТ-сервисов

Чтобы использовать платформу, нужно оставить заявку.

Источник: «Яндекс»
  • Это сервис для быстрого запуска и масштабирования ИТ-приложений, в том числе на основе ИИ, сообщила компания. Развернуть Stackland можно на собственном «железе» или арендованных серверах за «несколько часов».
  • На платформе есть контейнерный оркестратор, объектное хранилище, базы данных, в том числе векторные. Все сервисы заранее преднастроены и готовы к использованию.
  • Кроме настройки собственных сервисов можно также внедрять сервисы Yandex Cloud — например, доступны инструмент для речевой аналитики Yandex SpeechSense и система бизнес-аналитики Yandex DataLens.
  • Кроме того, на Stackland в будущем можно будет запустить Yandex AI Studio для разработки ИИ-приложений и агентов.

#новости #яндекс

