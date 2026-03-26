Yandex B2B Tech запустил платформу Stackland для запуска и масштабирования ИТ-сервисов

Чтобы использовать платформу, нужно оставить заявку. Источник: «Яндекс»Это сервис для быстрого запуска и масштабирования ИТ-приложений, в том числе на основе ИИ, сообщила компания. Развернуть Stackland можно на собственном «железе» или арендованных серверах за «несколько часов».На платформе есть контейнерный оркестратор, объектное хранилище, базы данных, в том числе векторные. Все сервисы заранее преднастроены и готовы к использованию.Кроме настройки собственных сервисов можно также внедрять сервисы Yandex Cloud — например, доступны инструмент для речевой аналитики Yandex SpeechSense и система бизнес-аналитики Yandex DataLens.Кроме того, на Stackland в будущем можно будет запустить Yandex AI Studio для разработки ИИ-приложений и агентов.