Создатель OpenClaw рассказал о сотрудничестве с командой Telegram — она поможет улучшить работу ИИ-агента в мессенджере

Разработчик Игорь Жуков станет новым мейнтейнером проекта с открытым кодом.Скриншот vc.ruСоздатель OpenClaw Питер Штайнбергер рассказал в X, что «поговорил» с основателем Telegram Павлом Дуровым — команда мессенджера предложила проекту помощь, чтобы улучшить работу ИИ-агента.Отвечать за управление OpenClaw на GitHub теперь будет ведущий разработчик Telegram Игорь Жуков. Одна из первых задач — понять, почему при подключении потоковой передачи через API сообщения от ИИ-агента дублируются, рассказал создатель OpenClaw.В феврале 2026 года OpenAI наняла Штайнбергера на должность главы команды по разработке «следующего поколения ИИ-агентов». Разработчик запустил проект OpenClaw с открытым кодом 24 января 2026 года. Сначала он назывался Clawdbot, после «вежливой просьбы» Anthropic переименовался в Moltbot, а затем сменил название на нынешнее. Он позволяет запускать автономных ИИ-агентов на базе моделей от OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Qwen и Google и общаться с ними через мессенджеры.Артур ТомилкоAI17 Mar#новости