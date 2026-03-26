Suno выпустила модель v5.5 с бета-версией функции Voices — она позволит генерировать песни с голосом пользователя

Они доступны подписчикам Pro и Premier.Источник: Suno По словам компании, Suno v5.5 — её «лучшая и самая выразительная модель», которая позволяет не только генерировать музыку, но и «полностью отражает личность пользователя».Сервис запустил функцию Voices для подписчиков Pro и Premier. Они могут записать свой голос или прикрепить аудиозапись с ним (длительностью от 30 секунд до 4 минут, можно использовать запись с музыкой на фоне), а затем использовать его при генерации песен.Для использования функции нужно пройти верификацию — чтобы подтвердить, что записанный голос принадлежит пользователю. Для этого нужно прочитать текст с экрана, затем сервис сравнит обе записи. Компания отметила, что записанный голос будет доступен только пользователю. В будущем она планирует добавить возможность «обмениваться голосами».Процесс записи голоса и верификации. Фрагмент видео Suno на YouTubeЕщё одна опция — Custom Models. Она позволит настроить v5.5 под личные предпочтения и создать персонализированную версию модели. Для этого понадобится минимум шесть треков-референсов. У пользователя должны быть права на них, отметили в сервисе. Функция доступна подписчикам Pro и Premier, они могут создать до трёх моделей за раз.Третья опция — My Taste, которая доступна всем пользователям. Suno создат «профиль предпочтений» на основе генераций, прослушиваний и других данных.Ася КарповаAI28.10.2025«Suno прошла тест Тьюринга»: только половина участников исследования верно отличила сгенерированные песни от написанных людьми Закономерность наблюдалась в парах из двух треков разных жанров.#новости #suno