Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Зарубежные сервисы
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Путешествия
Крипто
Инвестиции
Телеграм
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

Anthropic подтвердила, что разрабатывает модель Claude Mythos, после утечки 3000 черновиков на сайте компании

Стартап заявляет, что она превосходит Opus 4.6.

Источник: Getty Image

  • Черновики публикаций в блоге Anthropic были доступны через систему управления контентом (CMS), обратило внимание Fortune. В кэше данных было около 3000 ссылок на неопубликованные страницы. Среди прочего журналисты увидели упоминание новой модели Claude Mythos.

  • Anthropic закрыла доступ. Представитель компании сообщил Fortune, что проблема возникла из-за «человеческого фактора при настройке CMS» и не связана с Claude, Cowork или другими ИИ-инструментами.

  • Он также подтвердил, что стартап разрабатывает новую «универсальную модель с существенными улучшениями в области мышления, программирования и кибербезопасности».

  • Это будет более крупная и дорогая в использовании модель, чем Claude Opus 4.6. Пока её тестирует небольшая группа клиентов в режиме раннего доступа.

  • 27 марта 2026 года Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Anthropic запланировала выйти на IPO в октябре 2026 года и привлечь около $60 млрд.

#новости

7
13 комментариев