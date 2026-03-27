Anthropic подтвердила, что разрабатывает модель Claude Mythos, после утечки 3000 черновиков на сайте компании

Черновики публикаций в блоге Anthropic были доступны через систему управления контентом (CMS), обратило внимание Fortune. В кэше данных было около 3000 ссылок на неопубликованные страницы. Среди прочего журналисты увидели упоминание новой модели Claude Mythos.

Anthropic закрыла доступ. Представитель компании сообщил Fortune, что проблема возникла из-за «человеческого фактора при настройке CMS» и не связана с Claude, Cowork или другими ИИ-инструментами.

Он также подтвердил, что стартап разрабатывает новую «универсальную модель с существенными улучшениями в области мышления, программирования и кибербезопасности».

Это будет более крупная и дорогая в использовании модель, чем Claude Opus 4.6. Пока её тестирует небольшая группа клиентов в режиме раннего доступа.